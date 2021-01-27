İngilizler yazdı: Diagne, West Bromwich ile anlaştı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Mbaye Diagne'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte West Bromwich Albion'a kiralanması için anlaştı.

Galatasaray'ın, Mbaye Diagne'nin kiralanması için West Bromwich Albion ile anlaşma sağladığı belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

West Bromwich Albion'ın bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express & Star gazetesinin haberine göre; Galatasaray, West Bromwich Albion'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Sky Sports'un haberine göre de anlaşma tamamlandı. West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye getirmek için harekete geçtiği de belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre anlaşmada bu madde de yer aldı.

West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.

Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 gol attı.