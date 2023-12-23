İngilizlerin gözdesi Osayi-Samuel! 3 takım ilgileniyor Premier Lig takımı Crystal Palace, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i transfer etmek için çalışmalarına başladı. Palace dışında Wolverhampton Leeds United'ın da Nijeryalı isimle ilgilendiği öne sürüldü.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

2021 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen savunma oyuncusuna İngiltere'den üç takım talip oldu.

Palace, yaz döneminde teklif yapacak

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Crystal Palace, Bright Osayi-Samuel'i renklerine katmak için oldukça ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Haberde, Palace yönetiminin Osayi-Samuel'in bu sezonki performansından çok etkilendiği ifade edilirken, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncu için yaz aylarında teklif yapmayı planladığı belirtildi.

İngiltere'den iki talibi daha var

Bunun yanı sıra haberde, Premier Lig ekibi Wolverhampton ve Championship ekibi Leeds United'ın da Osayi-Samuel ile yakından ilgilendiği yazıldı.

2020-2021 sezonunun devre arası transfer döneminde QPR'den Fenerbahçe'ye 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 25 yaşındaki isim, Fenerbahçe kariyerinde 123 resmi maça çıktı.

Osayi, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 11 asistle mücadele etti.