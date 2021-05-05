İngiltere'de Diagne'nin talipleri artıyor

West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den talipler var.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcü performansıyla takımında ön plana çıktı.

Kümede kalma şansı iyice azalan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken oyuncuya ülkeden başka talipler de var.

ADA’DAN YENİ TALİPLER VAR

Football Insider'ın haberine göre, West Bromwich Albion'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne için Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'dan ilgi var.

İKİ TAKIM DA HAMLE YAPACAK

İddiaya göre her iki kulüp de gelecek sezonun hücum hattı için Senegalli golcüyü kadrosunda düşünüyor.

Her iki takım da küme düşme tehlikesinden uzakta ve gelecek sezon Premier Lig'de olmaları halinde Diagne için hamle yapacak.

Mbaye Diagne bu sezon West Bromwich formasıyla 14 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.