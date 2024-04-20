İngiltere'de İsmail Yüksek'e kanca! Birçok takım talip oldu Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek için Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham kıyasıya çekişiyor.

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Bu sezon Fenerbahçe forması altında ve Milli Takım'da sergilediği etkileyici performansla taraftarların sevgilisi haline gelen İsmail Yüksek, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiltere'den gelen son talip, İsmail'in kapısını çaldı.

Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham gibi İngiltere'nin üç dev kulübü, İsmail Yüksek'i transfer etmek için harekete geçti.

Bu yaz döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklifler sunmaya hazırlanan bu takımlar, İsmail'in transferi için ciddi adımlar atacak.

20 milyon euro gelir elde edecek

Üç kulübün de, İsmail Yüksek için büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. Fenerbahçe ise bu transferden yaklaşık 20 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi umuyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 45 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.