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- Inter, Ajax'lı Onana'yı kadrosuna katacak
Inter, Ajax'lı Onana'yı kadrosuna katacak
Sezon sözleşmesi bitecek olan Samir Handanovic yerine kaleci arayışını sürdüren Inter, Andre Onana ile sözleşme imzalayacak.
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 16:48
- Güncelleme : 19.11.2021 - 17:03
Ajax’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kamerunlu kalecisi Andre Onana’nın, talipleri artıyor.
Artık 37 yaşına gelen Sloven yıldız Samir Handanovic ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Inter, sezon sonunda kaleyi teslim edeceği ismi Hollanda’da buldu.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından ilgilendiği başarılı eldiven için bonservis ödenmeyecek olması, bu transferi Inter için cazip kılan en önemli faktör.
Onana’nın, sözleşme yenilemeden önce gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği öğrenildi.