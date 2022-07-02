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    Inter, Andre Onana ile anlaşmaya vardı

    Serie A ekiplerinden Inter, 7 sezondur Ajax forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 02.07.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 09:28
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    Inter, Andre Onana ile anlaşmaya vardı

    Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini duyurdu.

    26 yaşındaki Andre Onana, 7 sezonluk profesyonel kariyerinin tamamında Ajax forması giymişti. Inter, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi. Inter, daha önce Joaquin Correa, Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerini tamamlamıştı.

    Yıllık 3 milyon euro kazanacak

    Andre Onana, 5 yıllık anlaşmanın karşılığında sezon başına 3 milyon euro kazanacak.

    Kamerunlu kaleci Ajax forması altında 3 kez Hollanda Eredivisie, 2 kez Hollanda Kupası ve 1 kez Hollanda Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

    Onana, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 9 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü.

    Inter, Andre Onana ile anlaşmaya vardı #1


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