Inter, Cuadrado ile anlaştı Inter, Juventus'tan ayrılan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Juan Cuadrado'nun yeni takımı belli oluyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Juventus'tan ayrılan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado ile anlaşma sağladı.

İtalyan devinin Cuadrado ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken oyuncuya yıllık 2.5 milyon maaş verileceği belirtildi.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın, kısa bir süre içerisinde Milano'ya gidip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Juventus macerası

2017 yılından bu yana düzenli olarak Juventus formasını giyen Juan Cuadrado, Juventus formasıyla çıktığı 314 karşılaşmada 26 gol, 65 asistlik performans sergiledi.