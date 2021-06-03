Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı

Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı

Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmişti. Milano temsilcisinin şampiyon olmasıyla Serie A'da son 9 sezonu domine eden Juventus'un hegemonyası sona ermiş, 11 yıl sonra ligde şampiyonluğa ulaşan Inter 19. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Inter, şampiyonlukta büyük payı olan teknik direktör Conte ile yollarını ayırmıştı.





INTER'İN YENİ HOCASI INZAGHI

Adı Inter'le anılan Inzaghi, Serie A'da 68 puan toplayarak ligi 6. sırada bitiren Lazio'dan ayrılmıştı.

Bugün Inter, Inzaghi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıılık sözleşme imzalandığı belirtildi.



