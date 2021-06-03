Euro
10.5567
0.56%
Dolar
8.6473
0.64%
Altın
525.88
-0.26%
Borsa
1.425
-0.41%
Bitcoin
334.380
4.93%
EXEN Coin
33.49
3.49%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı

    Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı

    Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Inter, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmişti. Milano temsilcisinin şampiyon olmasıyla Serie A'da son 9 sezonu domine eden Juventus'un hegemonyası sona ermiş, 11 yıl sonra ligde şampiyonluğa ulaşan Inter 19. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    Inter, şampiyonlukta büyük payı olan teknik direktör Conte ile yollarını ayırmıştı.

    Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı #1

    INTER'İN YENİ HOCASI INZAGHI

    Adı Inter'le anılan Inzaghi, Serie A'da 68 puan toplayarak ligi 6. sırada bitiren Lazio'dan ayrılmıştı.

    Bugün Inter, Inzaghi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıılık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Inter, Inzaghi ile sözleşme imzaladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir