Inter kalesini Bayern Münih'ten Yann Sommer ile güçlendirdi Inter, Bayern Münih ekibinden 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

İtalya Serie A devi Inter, Almanya'nın Bayern Münih takımından 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.

Inter'den transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Büyük forvet olmayı hayal eden çocuklar vardır. Bu arada diğerleri kalede oynamak için doğarlar ve bu kesinlikle Yann Sommer için geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Transfer ücreti ve sözleşmenin süresi ise açıklanmadı.

Kariyerinde Basel, Vaduz, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach formaları da giyen İsviçreli milli kaleci geçen sezon Bayern Münih formasıyla 36 maçta 45 gol yedi.