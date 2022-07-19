İnter, Merih Demiral için görüşmede

İnter, Merih Demiral için görüşmede

Atalanta'nın satın alma opsiyonu kullandığı Merih Demiral, takas yoluyla Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter'e gitmesi bekleniyor.

Atalanta'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milli futbolcu Demiral, 20 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılarak Juventus'tan Atalanta'ya transfer olmuştu.

Takas teklifi konuşuluyor

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Merih Demiral'ı renklerini bağlamak için Atalanta'ya takasta Andrea Pinamonti'yi teklif etti.

Geçtiğimiz sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki golcü Andrea Pinamonti, 37 resmi karşılaşmada 13 gol ile 2 asist kaydetmişti.

28 kez maça çıktı

24 yaşındaki genç stoper Merih Demiral, geçtiğimiz sezon İtalya Seria A’da 28 maç forma giydi.

Öte yandan yakın zamanda Demiral’ın ismi stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile anılıyordu.