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    Inter, Miguel Crespo için 15 milyon euro ayırdı iddiası

    Inter, Miguel Crespo için 15 milyon euro ayırdı iddiası

    İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo için Inter'in 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı.
    • 23.10.2022 - 10:53
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    Kim Min Jae'yi sezon başında Napoli'ye satan Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Crespo'ya da her geçen gün talipler artıyor.

    İspanyol basınında, geçen sezondan beri takip altında olan ve Atletico Madrid tarafından izlendiği belirtilen Crespo için bu kez İtalyan takibi söz konusu.

    15 milyon euro

    Çizme basınından Sportmediaset'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Inter'in yakın takibinde. İtalyanlar maçlarını izlettirdikleri oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmak niyetinde.

    İtalyanlar bu transferin İnter'e maliyetinin ise 15 milyon euro olacağını iddia etti.

    Inter, Miguel Crespo için 15 milyon euro ayırdı iddiası #1

    14 maçta 2 gol 1 asist

    Fenerbahçe'nin ise Crespo'nun sözleşmesini uzatmak ve serbest kalma bedelini artırmak için görüşmeler yaptığı biliniyor.

    Portekizli oyuncu bu sezon 14 maçta şans buldu ve 2 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Inter, Miguel Crespo için 15 milyon euro ayırdı iddiası #2


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