Inter, Ozan Kabak'ı istiyor

Inter, Schalke 04'te top koşturan milli futbolcumuz Ozan Kabak için harekete geçiyor.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter, stoper transferinde harekete geçti.

OZAN KABAK GÜNDEMDE

Sky'ın haberine göre; Milano ekibi, Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar'ın Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olma ihtimali nedeniyle Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Haberde, Skriniar takımda kalsa dahi Ozan'ı transfer edeceği ve iyi bir yedek olarak takımda tutacağı belirtildi.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Bundesliga'nın ilk haftasında 90 dakika forma giydi.