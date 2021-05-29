Inter’de Hakimi’nin bonservis bedeli 60 milyon euro

İtalya Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Inter’de sezonun yıldızlarından Hakimi, PSG, Chelsea ve Bayern Münih’in takibinde.

Inter’de önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını yapılırken, 45 milyon euroya transfer edilen Hakimi’yi kolay kolay bırakmayacak. Bütçede daralmaya gidecek olan Inter, Faslı sağ bekin değerini bulduğu takdirde gitmesine izin verecek.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROLLERİNDEN

Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı. Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.

Sağ kanattaki etkili oyunu ve hızıyla Avrupa devlerinin radarına giren Hakimi’ye, İtalya basınında yer alan haberlere göre PSG en ciddi talip.Faslı oyuncu için en az 60 milyon euroluk teklif beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’den transfer edilen Achraf Hakimi, bu sezon forma giydiği 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performansla göz doldurdu.