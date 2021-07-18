Inter'den Altay Bayındır'a resmi teklif

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'a Serie A'nın son şampiyonu Inter talip oldu. İtalyan devi sarı-lacivertlilerin cevabını bekliyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından biri olan Altay Bayındır yaptığı kurtarışların yanı sıra yaşına göre taşıdığı liderlik vasıflarıyla da dikkat çekmişti.

Daha önce Ajax'ın istediği Altay'a şimdi de İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; geçen sezon 33 maçta oynayan 23 yaşındaki file bekçisi için resmi olarak yazı gönderen Inter'in Fenerbahçe'den fiyat beklediği de gelen haberler arasında.

ALİ KOÇ YÜKSEK BİR TEKLİF GELMEZSE SATMAYACAK

Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra Hollanda, İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.