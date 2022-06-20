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    Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta: Lukaku ve Dybala için devredeyiz

    İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Henrikh Mkhitaryan ve Andre Onana transferlerini tamamladıklarını, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala içinse görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
    • 20.06.2022 - 14:47
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    Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta: Lukaku ve Dybala için devredeyiz

    Serie A'da geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Inter'de Giuseppe Marotta, Radio Rai'ye açıklamalarda bulundu.

    Transfer çalışmalarıyla ilgili Moratta, "Yeni transferlerimiz olacak ancak bu isimlerin kimler olacağını bilmiyorum. Mkhitaryan'la sözleşme imzaladık ve birkaç gün içinde açıklayacağız. Aynı durum Andre Onana için de geçerli." açıklamasında bulundu.

    Inter in CEO su Giuseppe Marotta: Lukaku ve Dybala için devredeyiz #1

    "Dybala'yı da transfer etmek istiyoruz"

    Chelsea'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku ile birlikte Juventus'a veda eden Paulo Dybala'yı transfer etmek istediklerini söyleyen Moratta, iki oyuncu için de görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Romelu Lukaku ile anlaşabiliriz ancak hâlâ zoruluklar var. Neler olup olmayacağını görmemiz gerekiyor. Lukaku ile açıklama yapamam. Dybala'yı da transfer etmek istiyoruz ancak finansal sorunlarını düşünmemiz gerekiyor. İki oyuncuyla da görüşüyoruz ve bizimle sözleşme imzalarlarsa mutlu oluruz. Eğer bu transferleri yapamazsak başka isimlere yöneleceğiz." dedi.

    Önceki gün Mirror'da yer alan haberde, Chelsea'nin Inter'den kiralama bedeli olarak 20 milyon Sterlin ve maaşının tamamımın ödenmesini istediğ, Inter'in ise en fazla 7 milyon Sterlin ödeme yapabileceği  ifade edilmişti.

    Inter in CEO su Giuseppe Marotta: Lukaku ve Dybala için devredeyiz #2


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