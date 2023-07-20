Inter'in kalecisi Onana rekor bedelle Manchester United'a imza attı Inter'in Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Manchester United'a transfer oldu. Onana'nın bonservis bedelinin ek ödemelerle 55 milyon avroyu bulabileceği iddia edildi.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 12 sezon boyunca forma giyen İspanyol kaleci David de Gea'nın kulüpten ayrılması sonrası kalesini koruyacak ismi buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Onana ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Kamerunlu file bekçisinin bonservis bedelinin ek ödemelerle 55 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.

Devler Ligi'nde final gördü

Ajax ile Hollanda Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşayan ve 2017 UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Onana, 2022 yazında gittiği İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in İtalya Kupası'nı kazanması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.

"Belki bir gün yollarımız tekrar kesişir"

Milano ekibine bir veda mesajı yayınlayan Onana, "Bir vedanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Belki bir gün yollarımız tekrar kesişir. Ama şimdi yeni zorluklarla yüzleşme zamanı. Oyuncular gelir gider ama kulüp her zaman kalır. Inter her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.