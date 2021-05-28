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- Inter'le anılan Inzaghi, Lazio'dan ayrıldı
Inter'le anılan Inzaghi, Lazio'dan ayrıldı
Lazio, teknik direktör Simone Inzaghi ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan teknik adamın ismi, Inter'le anılıyordu.
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 09:47
Serie A'da 68 puan toplayarak ligi 6. sırada bitiren Lazio'da Simone Inzaghi ile yollar ayrıldı.
İtalyan teknik adamın adı, bütçede küçülmeye gideceği için Conte'yi gönderen Inter'le anılıyor.
TAKIMIYLA 3 KUPA KAZANDI
4 Nisan 2015'ten beri Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi takımıyla 3 kupa kazandı. Mavi-beyazlı takım 2 kez İtalya Süper Kupası'nda ve 1 kez İtalya Kupası'nı şampiyonluk yaşadı.
Lazio, Izaghi yönetiminde 3 kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.
Inzaghi, Roma temsilcisi ile 242 maça çıktı ve 1.78 puan ortalaması tutturdu.