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    Inter'le anılan Inzaghi, Lazio'dan ayrıldı

    Lazio, teknik direktör Simone Inzaghi ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan teknik adamın ismi, Inter'le anılıyordu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 09:47
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    Inter'le anılan Inzaghi, Lazio'dan ayrıldı

    Serie A'da 68 puan toplayarak ligi 6. sırada bitiren Lazio'da Simone Inzaghi ile yollar ayrıldı.

    İtalyan teknik adamın adı, bütçede küçülmeye gideceği için Conte'yi gönderen Inter'le anılıyor.

    TAKIMIYLA 3 KUPA KAZANDI

    4 Nisan 2015'ten beri Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi takımıyla 3 kupa kazandı. Mavi-beyazlı takım 2 kez İtalya Süper Kupası'nda ve 1 kez İtalya Kupası'nı şampiyonluk yaşadı.

    Lazio, Izaghi yönetiminde 3 kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.

    Inzaghi, Roma temsilcisi ile 242 maça çıktı ve 1.78 puan ortalaması tutturdu.

    Inter le anılan Inzaghi, Lazio dan ayrıldı #1

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