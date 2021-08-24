Euro
9.8954
-0.1%
Dolar
8.4232
0.04%
Altın
488.59
-0.12%
Borsa
1.464
0.33%
Bitcoin
419.601
-0.73%
EXEN Coin
28.25
1.25%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil

    Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil

    Galatasaray'ın transfer gündemindeki Olimpiu Morutan için teknik direktöründen de açıklama geldi. Edward Iordanescu, Morutan'ın ayrıldığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'ın transferinde sona geliniyor.

    FCSB Başkanı Becali, katıldığı bir canlı yayında Morutan'ı Galatasaray'a 5.7 milyon euro karşılığında sattıklarını söylemişti.

    “MORUTAN’I BEĞENİYORUM”

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Hatayspor maçının ardından verdiği demeçte, "Galatasaray'ın doğal felsefesinde yapılanmasında ileriye dönük planlarında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim. Steaua Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah." demişti.

    Olimpiu Morutan'ın performansı İZLE

    Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil #1

    “ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL”

    Morutan ile ilgili son açıklama, FCSB Teknik Direktörü Edward Iordanescu'dan geldi. 43 yaşındaki teknik direktör, Sepsi maçının ardından Digisport'a yaptığı açıklamada "Morutan'ı, önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Artık bizim futbolcumuz değil, gidiyor." ifadelerini kullandı.

    Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil #2

    Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir