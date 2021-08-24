Iordanescu: Morutan artık oyuncumuz değil

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Olimpiu Morutan için teknik direktöründen de açıklama geldi. Edward Iordanescu, Morutan'ın ayrıldığını ifade etti.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'ın transferinde sona geliniyor.

FCSB Başkanı Becali, katıldığı bir canlı yayında Morutan'ı Galatasaray'a 5.7 milyon euro karşılığında sattıklarını söylemişti.

“MORUTAN’I BEĞENİYORUM”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Hatayspor maçının ardından verdiği demeçte, "Galatasaray'ın doğal felsefesinde yapılanmasında ileriye dönük planlarında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim. Steaua Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah." demişti.

Olimpiu Morutan'ın performansı İZLE

“ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL”

Morutan ile ilgili son açıklama, FCSB Teknik Direktörü Edward Iordanescu'dan geldi. 43 yaşındaki teknik direktör, Sepsi maçının ardından Digisport'a yaptığı açıklamada "Morutan'ı, önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Artık bizim futbolcumuz değil, gidiyor." ifadelerini kullandı.