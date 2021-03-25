İrfan Can Eğribayat'ı isteyen takımlar

Son yıllarda çok iyi kaleciler yetiştiren Türk futbolunun yeni gözdesi olan Göztepeli İrfan Can Eğribayat'a, Avrupa'dan teklif yağıyor.

Göztepe'nin sezon başında Adanaspor'dan transfer ettiği İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Fransa'dan Nimes ve Metz ile İspanya'nın Real Betis ve Levante takımlarının 22 yaşındaki file bekçisini yakından takip ettiği öğrenildi.

Şu ana kadar Eğribayat ile ilgili olumlu rapor hazırlayan kulüpler, sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacak.

TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE

Diğer taraftan TFF 1. Lig'de 62, Süper Lig'de ise 28 karşılaşmada forma giyen ve alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Eğribayat'a, Trabzonspor'un da bir ilgisi söz konusu.

Türkiye A Milli Takım'ın da kalesini koruyan ve Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılması durumunda, yerine düşünülen isimlerin başında da İrfan Can Eğribayat geliyor.