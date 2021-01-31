İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı.





TOLGA CİĞERCİ DE TAKASA EKLENDİ

Öte yandan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci de dahil edildi. Şu dakikalarda İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Sportif Dİrektörü Emre Belözoğlu ile birlikte son detayları konuşuyor.