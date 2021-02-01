İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can'ın, 'iki takıma da giderim' şeklindeki tutumunun ve Aykut Kocaman'ın Tolga Ciğerci isteğinin, transferin bitmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Vedat Muriç ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından İrfan Can Kahveci'yi de ezeli rakibinin elinden kaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Para her şey değil. İrfan Can bize gelmek istiyor" şeklinde cümlesine rağmen, milli futbolcunun sarı-kırmızılılara gitmek için özel bir istekte bulunmadığı ortaya çıktı.

İşte transferin perde arkası:

KOCAMAN, TOLGA CİĞERCİ'Yİ İSTEDİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro artı 1 milyon euro bonus ile Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi teklif etmesi üzerine önce Aykut Kocaman, ardından da İrfan Can ile görüşür.

Kocaman'ın Tolga Ciğerci'yi istemesi üzerine transferde bir adım öne geçen Fenerbahçe, İrfan Can'ın vereceği kararı bekler.

"HER KARARA RAZIYIM"

25 yaşındaki oyuncunun “Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa yapmaya hazırım. Her karara razıyım." demesi ve Galatasaray konusunda ısrarcı davranmaması, transferin bitmesine neden olur.

"BABAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İmza sonrası konuşan sarı-lacivertlilerin yeni transferi, “Çok heyecanlıyım, gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdim. İnşallah formanın hakkını vereceğim. Fenerbahçe taraftarına sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can izleteceğim. Kimse merak etmesin, elimden geleni yapacağım.” dedi.