İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi uzatılıyor Fenerbahçe'de yükselen formuyla taraftarın gönlünü kazanan İrfan Can Kahveci'nin 15 milyon liralık maaşına zam yapılacak.

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Fenerbahçe'nin kariyer sezonunu geçiren oyuncusu İrfan Can Kahveci için yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın A Milli yıldızı, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başakşehir'den 2020-21 sezonunda transfer edilen Kahveci, geçmişte istikrarsız bir performans sergilemiş ve sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak bu sezon, müthiş bir başlangıç yapan oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi ve Cengiz Ünder ile forma rekabetine girdi.

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 14 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin iç transfer çalışmaları kapsamında öne çıkıyor.

Maaşı artacak

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Yeni kontrat, gelecek sezon için geçerli olacak ve oyuncunun maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarılacak.

İrfan Can, sağ kanat, on numara ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak değerlendiriliyor.