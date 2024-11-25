İrfan Can Kahveci'ye yüzde 100 zam

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İç transferde de elindeki yıldızları korumak isteyen Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Deneyimli oyuncunun 3 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor. Milli futbolcunun alacağı ücret ise ortaya çıktı.

MAAŞI 2 KAT ARTACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.