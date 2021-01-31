İrfan Can transferinde gözler Aykut Kocaman'da

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala İrfan Can'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor. Son kararı yeni teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

Süper Lig'de ara transfer dönemi 1 Şubat (Yarın) kapanıyor.

Haftalardır Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan İrfan Can Kahveci'yle ilgili son durumu aktarıyoruz.

KİM NE TEKLİF ETTİ?

Önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşen Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamıştı.

Galatasaray'ın Ömer Bayram artı 6 milyon euroluk teklifi üzerine, Koç'un iki farklı seçenek sunduğu ve Cisse artı Deniz Türüç artı 4 milyon euro veya Deniz Türüç artı 6.5 milyon euro önerdiği belirtildi.

GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA

Yeni teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme yapacak olan Başakşehir yönetimi, tecrübeli hocaya önerilen oyunculardan hangisini isteyip istemediğini soracak.

Kocaman'ın kararı, oyuncunun hangi takıma gideceğini belirleyecek.

Bir diğer ihtimal ise şu; İrfan Can sezon sonuna kadar turuncu-lacivertlilerde kalacak ve EURO 2020 sonrası taraflarla bir daha görüşülecek.

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