Iron Gomis, Kasımpaşa'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

İHA

Kasımpaşa, Fransız ekibi Amiens SC'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Iron Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinin transferle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Yeni transferimiz Iron Gomis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı

Geçen sezon 35 maçta forma giydi

Gomis, geçtiğimiz sezon Amiens ile ligde 35 maça çıkarken 3 gol, 3 de asistlik bir performans sergiledi.