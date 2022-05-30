Isco 9 sezon sonra Real Madrid'e veda etti

Isco 9 sezon sonra Real Madrid'e veda etti

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile noktalayan Real Madrid'de ikinci ayrılık yaşandı.

Eflatun-beyazlılarda Marcelo'dan sonra Isco da takıma veda etti. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu transfer döneminde serbest konumda olacak.

353 maçta 52 gol

Real Madrid ile 9 sezon geçiren Isco, 353 maçta 52 gol kaydetti.

Yıldız oyuncu takımıyla 3 La Liga, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 4 Dünya Kulüpler Kupası ve 1'er İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.