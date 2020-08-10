İshak Çakmak Bandırmaspor'da

Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ın yeni adresi Bandırmaspor oldu.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı kadrosuna kattı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, yaptığı açıklamada ön libero İshak Çakmak'ı 1+1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı. Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.