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Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılar, Fransız stopere 1 milyon euro ödeyecek.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 10:21
- Güncelleme : 29.01.2021 - 10:39
Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Lens ve Douglas ile birlikte kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in kontratı feshedildi.
1 MİLYON EURO ÖDENECEK
Orta Çizgi'nin haberine göre; Fransız stoper ile 750 bin euro fesih bedeli ve 250 bin euro da alacakları olmak üzere 1 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı.
1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI
Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Mirin, yıllık 1.4 milyon euro maaş alıyordu.