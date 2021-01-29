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    Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi

    Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılar, Fransız stopere 1 milyon euro ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 10:39
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    Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

    Lens ve Douglas ile birlikte kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in kontratı feshedildi.

    1 MİLYON EURO ÖDENECEK

    Orta Çizgi'nin haberine göre; Fransız stoper ile 750 bin euro fesih bedeli ve 250 bin euro da alacakları olmak üzere 1 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı.

    1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI

    Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Mirin, yıllık 1.4 milyon euro maaş alıyordu.

    Isimat Mirin in sözleşmesi feshedildi #1

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