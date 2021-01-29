Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılar, Fransız stopere 1 milyon euro ödeyecek.

Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Lens ve Douglas ile birlikte kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in kontratı feshedildi.

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Orta Çizgi'nin haberine göre; Fransız stoper ile 750 bin euro fesih bedeli ve 250 bin euro da alacakları olmak üzere 1 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı.

1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI

Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Mirin, yıllık 1.4 milyon euro maaş alıyordu.