Işıtan Gün: Guardiola'nın yardımcısı teklifimizi kabul etti

Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısıyla anlaştığı ve bu nedenle Fatih Terim'le arası bozuk olduğu iddia edilen Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, anlaşmayı doğruladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, son dönemde Fatih Terim'le sorun yaşadığı ve tecrübeli teknik adamın bilgisi olmadan yabancı bir yardımcı antrenörle görüştüğü iddialarını yanıtladı.

Bir YouTube kanalının canlı yayın konuğu olan Işıtan Gün, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılarından Domenec Torrent ile anlaştığını doğrularken, Fatih Terim'le sorun olduğu iddialarını yalandı.

“GUARDIOLA’NIN YARDIMCISI TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ”

İşte Işıtan Gün'ün açıklamaları;

“Guardiola'nın yardımcısıyla ilgili... Evet, doğrudur. Başkanımızla birlikte görüştük. Başkanımızın talimatıydı. Florya'daki teknik ekibi güçlendirme adına bir hamleydi. Başkanımız da hocamıza bilgi vereceğini söylemişti. Guardiola'nın yardımcısı, teklifimizi kabul etti. Buradaki son karar başkanımızın.





"YÖNETİMDE 'FATİH HOCAYLA DEVAM ETMELİYİZ' DİYEN BENİM"

Ben, Fatih Terim'in görevden ayrılmasını istediğim yönünde çıkan haberleri hayretle karşılıyorum. Başkanımıza sürekli, 'Fatih Hoca ile devam etmeliyiz' diyen benim. Ben Fatih Terim’in görevi bırakması yönünde bir söylemde bulunmadım. Fatih Hoca ile devam etmemiz gerektiğini söyleyen kişi de benim! Guardiola’nın yardımcısını Fatih Terim’in yardımcısı yapmak için görüştüm.”