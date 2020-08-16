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    Isla, Flamengo ile anlaştı

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Mauricio Isla, Brezilyalı ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 15:21
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    Isla, Flamengo ile anlaştı

    Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.

    FLAMENGO İLE ANLAŞTI

    İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.

    32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kısa sürede kendisini 2 yıllığına Flamengo'ya bağlayacak olan imzayı atacak.

    Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.

    Isla, Flamengo ile anlaştı #1

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