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Isla Flamengo'da
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla, Brezilya'nın Flamengo takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 09:14
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.
İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya'nın Flamengo takımına imza attı.
İMZA 2 YILLIK
Brezilya ekibi, 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.