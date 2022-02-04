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    Islam Slimani 6 yıl sonra yuvasına döndü

    Cezayirli golcü Islam Slimani yaklaşık 6 yıl sonra eski kulübü Sporting'e geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 09:27
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    Islam Slimani 6 yıl sonra yuvasına döndü

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani eski takımına geri döndü.

    Portekiz'in dev kulüplerinden Sporting, 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağladı. Sporting, Slimani ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Cezayirli futbolcu ülkesinin Belouizdad takımından 2013 yılında Sporting'e transfer olmuş ve burada geçirdiği üç yılın ardından 31 milyon euroluk dev ücretle Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

    Islam Slimani 6 yıl sonra yuvasına döndü #1

    FENERBAHÇE KARİYERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

    Leicester City'de beklenen seviyeye çıkamayan Slimani sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe ve Monaco'ya kiralanırken Fransız ekibindeki golleriyle dikkat çekmiş ve ardından bedelsiz olarak 2021'in Ocak ayında Lyon'a imza atmıştı.

    Islam Slimani bu sezon Lyon formasıyla 16 maçta 4 gol kaydetti. Cezayirli golcünün Fenerbahçe kariyeri de hayal kırıklığıyla geçmiş ve 25 maçta 5 golle sezonu tamamlamıştı.

    Islam Slimani 6 yıl sonra yuvasına döndü #2


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