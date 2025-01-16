Islam Slimani Avrupa'ya geri döndü

Haber Merkezi
Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo, tecrübeli golcü Islam Slimani'yi renklerine bağladığını duyurdu. 36 yaşındaki Cezayirli forvet, sezon sonuna kadar Westerlo’da kiralık olarak forma giyecek.
5 YIL ÖNCE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
Kiralık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Slimani, ülkesinin takımlarından Belouizdad’a geri dönecek. Daha önce, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe’de de görev yapan Slimani, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
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