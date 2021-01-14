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    Islam Slimani, Lyon'da

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, Fransa'nın Lyon takımıyla anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:56
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    Islam Slimani, Lyon'da

    Olympique Lyon, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Islam Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    MONACO'DA OYNAMIŞTI

    Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.

    Islam Slimani, Lyon da #1

    Öte yandan Moussa Dembele'yi 1,5 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralayan Lyon, zorunlu satın alma bedelini 33,5 milyon euro olarak belirledi.

    Fransız temsilcisi, Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon euro daha kazanabileceğini açıkladı.

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