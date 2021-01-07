İsmail Aissati, Adana Demirspor'da

Denizlispor ile yollarını ayıran İsmail Aissati, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İMZA 1.5 YILLIK

Adana ekibi, son olarak Denizlispor'da oynayan İsmail Aissati ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir."