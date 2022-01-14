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    İsmail Çokçalış, Adana Demirspor'da

    Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'la 3.5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 21:06
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    İsmail Çokçalış, Adana Demirspor'da

    Adana Demirsporİsmail Çokçalış'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

    Süper Lig ekibi, 21 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

    ADI GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

    Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Takımımız son olarak Bursaspor forması giyen, U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.

    İsmail Çokçalış'ın ismi bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.

    İsmail Çokçalış, Adana Demirspor da #1


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