İsmail Kartal, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı istiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, orta sahanın Berkay Özcan ile güçlendirilmesini talep etti.

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Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'yu kiralık gönderen, Zajc ve Mert Hakan'ın ayrılma ihtimalini düşünen Fenerbahçe, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı transfer listesine dahil etti.

25 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun transferinin, bonservis bedeli artı takas ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İsmail Kartal istiyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, merkez orta sahada, oyunun her iki tarafını da oynayabilen niteliklere sahip bir futbolcu olduğu için Berkay'ın alınmasını istediği öğrenildi.

Futbolcunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren yönetimin, Başakşehir'in ikna olması halinde Berkay'la temasa geçmesi bekleniyor.

Berkay Özcan'ın rakamları

Başakşehir'in 2019 yazında kiralayıp 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya tapusunu aldığı 25 yaşındaki Milli orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta forma giyip 2 asist yaptı.