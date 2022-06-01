İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti

Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, yönetime yeni sezon raporunu hazırlayarak veda etti.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı.

Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Jesus için sarı-lacivertliler, KAP açıklaması da yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.





Kulübe veda etti

Kulüp, Jesus ile yapılan anlaşmayı açıklarken, İsmail Kartal ise gelecek sezon için hazırladığı raporu Ali Koç yönetimine sundu.

Raporunu yönetime sunan İsmail Kartal, kulübe veda etti. Sarı-lacivertli yönetim ise Kartal'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.





Pereira'dan sonra takımı toparladı

Vitor Pereira'nın ardından ligin 21. haftada Fenerbahçe'nin başına geçerek, büyük bir çıkış yakalayan İsmail Kartal, Kanarya'nın başında Süper Lig'de 18 maça çıktı ve 12 galibiyet aldı. 18 maçın 5'inde berabere kalan Kartal, 1 defa da sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 41 puan toplayarak, 1.95 puan ortalaması ile takımı 2'ciliğe kadar taşıdı.

Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan teknik direktör oldu.



