Petrol
117.29
1.46%
Euro
17.5399
-0.46%
Dolar
16.3957
0.00%
Altın
971.1
0.18%
Borsa
2561
0.56%
Bitcoin
515.298
-1.22%
BTXN Coin
12.59
0.15%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti

    İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti

    Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, yönetime yeni sezon raporunu hazırlayarak veda etti.
    • 01.06.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı.

    Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Jesus için sarı-lacivertliler, KAP açıklaması da yaptı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    İsmail Kartal, Fenerbahçe ye veda etti #1

    Kulübe veda etti

    Kulüp, Jesus ile yapılan anlaşmayı açıklarken, İsmail Kartal ise gelecek sezon için hazırladığı raporu Ali Koç yönetimine sundu.

    Raporunu yönetime sunan İsmail Kartal, kulübe veda etti. Sarı-lacivertli yönetim ise Kartal'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

    İsmail Kartal, Fenerbahçe ye veda etti #2

    Pereira'dan sonra takımı toparladı

    Vitor Pereira'nın ardından ligin 21. haftada Fenerbahçe'nin başına geçerek, büyük bir çıkış yakalayan İsmail Kartal, Kanarya'nın başında Süper Lig'de 18 maça çıktı ve 12 galibiyet aldı. 18 maçın 5'inde berabere kalan Kartal, 1 defa da sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

    İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 41 puan toplayarak, 1.95 puan ortalaması ile takımı 2'ciliğe kadar taşıdı.

    Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan teknik direktör oldu.

    İsmail Kartal, Fenerbahçe ye veda etti #3


    İlginizi Çekebilir

    AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır Anneleri'ne destek
    Gündem

    AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır Anneleri'ne destek

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Kayıtlara ölü olarak geçen anne ve oğlu yeni kimliklerine kavuştu
    Gündem

    Kayıtlara ölü olarak geçen anne ve oğlu yeni kimliklerine kavuştu

    Görüş Bildir