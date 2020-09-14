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    İsmail Kartal, resmen Konyaspor'da

    İsmail Kartal, resmen Konyaspor'da

    Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Konyaspor'da yönetim, takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 13:53
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    Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

    Korkmaz'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Konya ekibi, bir süredir boşta olan İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

    İsmail Kartal, resmen Konyaspor da #1

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Daha önce Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Rizespor'u çalıştıran  59 yaşındaki teknik adam, 2 yıllık kontrata imza attı.

    İsmail Kartal, resmen Konyaspor da #2

    YARDIMCISI SERDAR KESİMAL OLACAK

    Öte yandan Kartal'ın Fenerbahçe'den öğrencisi olan 31 yaşındaki Serdar Kesimal, tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak.

    Futbolu erken yaşta bırakan Kesimal, son olarak Akhisar Belediyespor forması giymişti.

    İsmail Kartal, resmen Konyaspor da #3

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