İsmail Kartal, resmen Konyaspor'da

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Konyaspor'da yönetim, takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Korkmaz'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Konya ekibi, bir süredir boşta olan İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Daha önce Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Rizespor'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, 2 yıllık kontrata imza attı.

YARDIMCISI SERDAR KESİMAL OLACAK

Öte yandan Kartal'ın Fenerbahçe'den öğrencisi olan 31 yaşındaki Serdar Kesimal, tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak.

Futbolu erken yaşta bırakan Kesimal, son olarak Akhisar Belediyespor forması giymişti.