İsmail Kartal, yönetimden orta saha istedi

Süper Lig'in 24. haftasını da lider tamamlayan Fenerbahçe'de, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz'ın takımdan gitmesinin ardından orta sahadaki kadro genişliği azaldı.
Fred'in sakatlanmasıyla eldeki orta saha sayısı azalan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın, yönetime rapor verdiği ortaya çıktı.
Deneyimli teknik adamın, yeterince ilk 11'de oynamadığı için gitmek isteyen Crespo'nun ayarında bir orta saha istediği öğrenilirken, yönetimin de arayışlara hemen başladığı gelen haberler arasında.
Gueye ismi öne çıkıyor
Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Pape Gueye'nin ismi, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye, 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.
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