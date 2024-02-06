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İsmail Kartal, yönetimden orta saha istedi

İsmail Kartal, yönetimden orta saha istedi Stoper hattını oldukça güçlendiren Fenerbahçe'de orta sahada ise bir boşluk yaşanıyor. Fred'in sakatlığını da düşünen İsmail Kartal'ın, yönetimden transfer istediği öğrenildi.