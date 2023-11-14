İsmail Kartal'dan olay hareket! Deneyimli orta sahanın üstünü çizdi Fenerbahçe'de bu sezon istenilen performansın oldukça uzağında bir görüntü çizen Miha Zajc'ın devre arası gönderilmesi gündeme geldi.

ensonhaber.com

Bu sezon mutlak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı, orta sahanın çökmesine neden oldu.

Miha Zajc'ın performansının yeterli olmaması, ona çok güvenen İsmail Kartal'ı bile kızdırdı.

Sezon başında deneyimli orta sahanın sözleşmesinin uzatılmasını bizzat isteyen tecrübeli hocanın, verilen şansları kullanamamasının ardından Zajc'ın üstünü çizdiğini belirtildi.

Zajc için teklifler değerlendirilecek

62 yaşındaki çalıştırıcı, vazgeçemediği Slovenyalı orta saha oyuncusunu kulübeye çekme kararı aldı.

Futbolseverler de sahada sürekli saçıyla oynayan Sloven futbolcunun isteksiz tavırlarına sosyal medyada eleştiri yağmurunda bulundu.

Öte yandan ara transferde orta sahaya takviye yapmayı planlayan yönetim de Zajc için gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

12 maçta oynadı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Miha Zajc, bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 747 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Slovenyalı orta saha, 2 golle skora etki edebildi.