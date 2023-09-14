İsmail Kartal'dan yönetimi rahatlatan 6 numara kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ali Koç'a sunduğu raporda "Yıldız futbolcu alınmayacaksa devre arasını beklerim." ifadelerini kullanarak yönetimi rahatlattı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yönetimle yaptığı görüşmede 6 numara raporunu sundu.

Ali Koç'la görüşen, Kartal, "Eğer yıldız bir futbolcu alacak durumda değilsek, devre arasını bekleyebilirim. Crespo ve İsmail Yüksek şimdilik bana yeter." diyerek yönetimi rahatlattı.

Yönetim hata yapmak istemiyor

Taraftarın 6 numara baskısı nedeniyle hata yapmak istemeyen yöneticilerin, Crespo ve İsmail'den çok daha iyi bir isim bulunmaması halinde transferi erteleyecekleri öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus'un talebiyle alınan Willian Arao takımdan ayrılmıştı.