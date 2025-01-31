İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persopolis, Yerli Ronaldo'yu transfer etti

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Kariyerinde yeni bir sayfa açan teknik direktör İsmail Kartal, İran kulübü Persopolis’in teknik direktörü oldu.

62 yaşındaki teknik adam ilk transferini Türkiye’den yaptı.

İran ekibi, son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun’u transfer ettiğini açıkladı.

İSMAİL KARTAL İLE BERABER ÇALIŞTI

Golcü oyuncu, daha önce Fenerbahçe’de de İsmail Kartal ile beraber çalışmıştı.

Kulüp kariyerinde 414 maça çıkıp 149 gol atan deneyimli futbolcu Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi.

10 kez de A Milli Futbol Takımı’nda maça çıkan Serdar Dursun, 7 defa gol sevinci yaşadı.