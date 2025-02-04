İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Ryan Kent'i istiyor

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27 Ocak tarihinde teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren İran ekibi Persepolis, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İsmail Kartal, İran'a giderken yaptığı açıklamada Türkiye'den transfer yapabileceğini söylemiş ve bu açıklamanın ardından Persepolis, Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı.

RYAN KENT, PERSEPOLIS'E YAKIN

Persepolis, yine İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

İran temsilcisi, son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent ile ilgileniyor.

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Ryan Kent'in Persepolis'i transferinin yakın olduğu belirtildi.

KULÜPSÜZ DURUMDA

İsmail Kartal ve Ryan Kent, Fenerbahçe'nin ardından bu kez Persepolis'te yeniden buluşabilir.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

Fenerbahçe forması altında toplamda 19 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.