İsmail Köybaşı, Hatayspor'a doğru

Granada ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Hatayspor, oyuncuya resmi teklifini yaptı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hatay ekibi, Granada ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'nı transfer etmek için girişimlere başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

İskenderun doğumlu futbolcuya resmi teklifini ileten Hatayaspor yönetimi, 31 yaşındaki oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

"FEDAKARLIK YAPMASI GEREK"

Daha önce konu hakkında Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "İsmail Köybaşı çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek." demişti.

Tecrübeli sol bekin Hatayspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.