İsmail Köybaşı Rizespor'da

Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, son olarak Granada forması giyen İsmail Köybaşı ile anlaştıklarını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, Fenerbahçeli Murat Sağlam'ın ardından iki ismi daha kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi, son olarak Granada forması giyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsmail Köybaşı'yla anlaşma sağladı.

"İSMAİL VE ONUR İLE ANLAŞTIK"

Konuyla ilgili Radroyaspor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak." dedi.

7 MAÇTA 1 GOL

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre almıştı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol kaydetmişti.