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    İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

    İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

    Trabzonspor, 32 yaşındaki İsmail Köybaşı ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 14:46
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı.

    32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Trabzonspor'un gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

    İsmail Köybaşı Trabzonspor da #1

    TRABZON KAP’A BİLDİRDİ

    Trabzonspor da KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması altında 20 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

    İsmail Köybaşı Trabzonspor da #2

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