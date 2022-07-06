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- İsmail Köybaşı'na Hatayspor talip oldu
İsmail Köybaşı'na Hatayspor talip oldu
Sezona teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak olan Hatayspor transfer harekâtında gözünü Trabzonspor'dan ayrılacak olan İsmail Köybaşı'na dikti.
- 06.07.2022 - 11:31
- Güncelleme : 06.07.2022 - 11:54
Trabzonspor'da yapılan transferler sonrası formasını kaybeden İsmail Köybaşı, Hatayspor'un radarına girdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında formasını kiralık gelen Puchacz'a kaptıran, Eren Elmalı'nın transferi sonrası Trabzonspor'un Avusturya kampına götürülmeyen 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı için girişimlerin başladığı belirtildi.
Hatayspor'da gözde İsmail Köybaşı
Sezona teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak olan Hatayspor transfer harekâtında gözünü Trabzonspor'dan ayrılacak olan İsmail Köybaşı'na dikti.
Bordo-beyazlıların deneyimli sol beke teklifte bulunduğu belirtildi. Süper Lig 'den talipleri olan İsmail Köybaşı'nın Güney ekibine henüz yanıt vermediği belirtildi.