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    İsmail Uzun: Fenerbahçe, Lincoln'e harika bir teklif yaptı

    İsmail Uzun: Fenerbahçe, Lincoln'e harika bir teklif yaptı

    Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'nın Türk Başkanı İsmail Uzun, Süper Lig kulübü Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • 11.06.2022 - 15:08
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    Jorge Jesus'un imzasının ardınan transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

    Portekiz ekibinin Türk başkanı İsmail Uzun, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncuya olan ilgisini Portekiz'in O Jogo gazetesine değerlendirdi.

    İsmail Uzun: Fenerbahçe, Lincoln e harika bir teklif yaptı #1

    "Harika bir teklif"

    Fenerbahçe'nin kontratı 2023 yazında bitecek Lincoln için yaptığı sonraki satıştan pay da içeren teklifin Santa Clara açısından mükemmel olduğunu belirten Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." dedi.

    İsmail Uzun geçen sene de Morita transferinde Fenerbahçe ile görüşmüş ancak son anda transferden vazgeçmişti.

    İsmail Uzun: Fenerbahçe, Lincoln e harika bir teklif yaptı #2


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