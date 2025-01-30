İsmail Yüksek'e 10 milyon euroluk teklif geldi! Fenerbahçe satmak istemiyor

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Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, milli futbolcu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Sezon başında takıma katılan Sofyan Amrabat’ın gelişiyle yedek kulübesine çekilen İsmail Yüksek için sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu kadroda tutma niyetinde. Fenerbahçe, İsmail’in maaşında iyileştirme yaparak takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor.

MUKAVELE UZATILACAK

Fenerbahçe yönetimi, takımın en düşük maaş alan oyuncularından biri olan İsmail Yüksek’in ücretini 50 milyon TL seviyesine yükseltmeyi ve mevcut 2027 yılına kadar olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor.

100 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla 100 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.